Nach dem Hinspiel hat die Mannschaft von AN Dellfeld 2 auch das Rückspiel in der gemischten Klasse Südwest (Vierer) der DCU gegen die vereinseigene dritte Mannschaft gewonnen. Diesmal ging der Sieg mit 1715:1529 Punkten an die Dellfelder Zweite, auf dem Foto mit Steffen Brutsch (rechts), gegen Renate Rothhaar von der Dritten. Während bei der Dellfelder Dritten im heimischen Bürgerhaus nur Oswald Gimber mit 411 Zählern die 400er-Marke knacken konnte, schafften das bei der Zweiten alle Spieler: Steffen Brutsch kam auf 431 Punkte, Leon Brutsch auf 412, Jürgens Sohns steuerte 440 Punkte zum Sieg bei, Peter Ehrmantraut 432. Für die AN-Dritte punkteten noch: Renate Rothhaar (367), Klaus Rothhaar (357) und Mirco Rothhaar (394).

Klassenkonkurrent SKC Rimschweiler siegte am Wochenende zu Hause mit 16:23:1521 gegen den ESV Pirmasens 2. Schon das SKC-Starterpaar mit Tanja Walle (394) und Franz Bernecke (396) erspielte einen Vorsprung von 55 Holz. Die Schlussspieler Daniela Bernecke (422) und Fritz Bastian (411) erhöhten den dann noch auf 102 Punkte.

In der Tabelle liegt der AN Dellfeld 2 mit 20:10 Punkten auf Rang vier, vor dem Sechsten SKC Rimschweiler mit nun ausgeglichenem Punktekonto (15:15). Schlusslicht bleibt das Team des AN Dellfeld 3 mit 2:28 Punkten.