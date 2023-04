Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Do bische blatt: Ich hab Poschd vun meim Schulfreind Lutz kriet

Ich free mich immer arisch, wann sich alde Freinde uff mei Mundartglosse do in de RHEINPALZ bei mer melde. Vor e paar Daa hat mich enner drunne in de Allee angesproch. Ei denne hab ich im erschde Moment gaa net gekennt: