Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Man sieht ihr an, dass ihr der Abschied nicht leicht fällt. Nach nur zwei Jahren als Pächterin der Harzbornhütte, auch als Naturfreundehaus bekannt, hat Inga Fromm zugesperrt und Tabula rasa gemacht. Am Sonntag war Ausverkauf in der Hütte.

Am gefragtesten beim Ausverkauf in der Harzbornhütte waren Edelstahltische, die Industriespülmaschine, ein Konvektomat; Geräte, die in keiner Gastroküche fehlen dürfen, und