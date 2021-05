Der Handball-Verband Saar, dem auch die Zweibrücker Handballklubs SV 64 Zweibrücken und VTZ Saarpfalz angehören, hat seine Mitgliedsvereine zu einer Ideensammlung in der Corona-Zeit aufgerufen. Der Verbandsjugendausschuss will die Anregungen dann auf seiner Internetseite veröffentlichen, damit alle von guten Beispielen profitieren können.

Was hatten die Vereine quer durchs Saarland in der Corona-Krise für Ideen für Bewegungsangebote und auch dafür, mit ihren quer durch die Altersklassen Handball spielenden Kindern und Jugendlichen in Verbindung zu bleiben? Welche Outdoor-Angebote konnten gemacht werden, welche Plätze waren dafür geeignet? Welche Übungen haben gut funktioniert, welche weniger? Welche Dinge, Sportarten oder Übungen wurden neu oder wieder entdeckt? Wie haben die Vereine außer über die sozialen Medien mit ihren Mitgliedern kommuniziert? Wurden Angebote aus den Konzepten des Deutschen Handball-Bundes „Return to Play“ und „Return to Court“ genutzt?

Anregungen zu all diesen Themen können an Christiane Bähr vom Handball-Verband Saar geschickt werden, entweder per Telefon unter 176/67776575 oder per Mail an Chris.Baehr@t-online.de.