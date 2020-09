Am Wochenende 3./4. Oktober startet der Handballsport von der Bundesliga über die Dritte Liga Mitte (mit dem SV 64 Zweibrücken), die RPS-Oberligen (mit der VTZ Saarpfalz und den SV 64-Frauen) und mit den Aktiven im Saarland mit drei Wochen Verspätung in eine ungewisse Saison. Die SV 64- und VTZ-Jugendlichen müssen sich dem Vernehmen nach sogar noch bis zum 1. November gedulden, bis ihr Spielbetrieb startet. Ungewiss ist die Spielzeit in Corona-Zeiten vor allem deshalb, weil unklar ist, wo vor wie vielen Zuschauern gespielt werden darf – und ob die Hygienekonzepte, die die Vereine erstellt haben, angesichts einer sich ständig ändernden Corona-Lage auf Dauer haltbar sind. VTZ-Vorstandsmitglied Horst Grub verweist in der schwierigen Situation der Handballer darauf, dass es dem Sport und dem Handball in Zweibrücken schon mal deutlich schlechter ging und man sich von daher nicht entmutigen lasse sollte. Auf seinem eigenen Archiv lieferte Grub dazu ein Foto als Beweis, das zeigt, wie die VTZ 1949, 1950 – kurz nach dem Zweiten Weltkrieg – hinter der noch zerstörten Festhalle auf dem Großfeld Handball spielte.