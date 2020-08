Die Polizei sucht Personen, die am Dienstag gegen 19 Uhr auf der Höhenstraße zwischen Zweibrücken und Käshofen unterwegs waren und denen dabei „ein in halsbrecherischer Weise fahrender silberner Opel Vectra B mit Zweibrücker Kennzeichen aufgefallen ist“. Der Fahrer war durch ein riskantes Überholmanöver aufgefallen.

Nach Angaben der Polizei war ein 42-jähriger Autofahrer aus dem Kreis Kusel mit seiner Frau und den beiden zwei- und sechsjährigen Töchtern in einem roten Skoda auf der Landstraße unterwegs, als ihm ein gelber Traktor entgegen kam. An einer unübersichtlichen Stelle versuchte plötzlich ein silberner Opel mit Zweibrücker Kennzeichen, den Traktor zu überholen. Der Skoda-Fahrer legte eine Vollbremsung hin, und auch der Opel-Fahrer reagierte und „riss in letzter Sekunde das Lenkrad herum, so dass er gerade noch hinter dem Traktor wiedereinscheren konnte“. Daraufhin versuchte der Skoda-Fahrer, dem silbernen Opel zu folgen, gab jedoch auf, da er „dem auch jetzt noch hochriskant überholenden Vectra nicht folgen konnte“. Der 42-Jährige beschrieb den Opel-Fahrer als Mann mit dunklen Haaren.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 06332/9760 oder per Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de entgegen.