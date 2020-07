Das Landgericht in Zweibrücken hat zwei junge Männer verurteilt, die in Contwig (Kreis Südwestpfalz) hochkarätiges Hasch-Öl herstellen wollten und dabei im vergangenen November eine verheerende Explosion auslösten. Für ihr Experiment hatten sie Marihuana in eine 1,5-Liter-Cola-Flasche gefüllt und Feuerzeuggas hinzugegeben. Anschließend erhitzten sie das Gemisch auf einer Ofenplatte, bis es ihnen um die Ohren flog. Dabei zogen sie sich selbst schwere Verbrennungen zu, außerdem entstand beträchtlicher Sachschaden. Einen der beiden, einen bislang unbescholtenen 29-Jährigen, hat das Gericht nun zu zwei Jahren Haft auf Bewährung und einer ambulanten Drogentherapie verurteilt. Sein vorbestrafter 24-jähriger Komplize hingegen soll für zwei Jahre und sieben Monate hinter Gitter sowie eine Therapie in einer Entziehungsanstalt machen. wuk/swz