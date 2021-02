Beim Homburger Automobilclub (HAC) ruht das Vereinsleben, wie bei so vielen anderen Sportvereinen, coronabedingt. Ob die 47. Auflage des Bergrennens von Homburg nach Käshofen in diesem Sommer ausgerichtet werden kann, steht noch in den Sternen. Derweil ist immerhin schon klar: Es wird erneut ein virtuelles Rennen geben.

Etwa 30 E-Sportler und Gamer können dann im Internet und an den heimischen Computerbildschirmen erstmals um Punkte zum neu geschaffenen ADAC-Simracing-Berg-Cup kämpfen. Das virtuelle Homburger Bergrennen wird zum zweiten Mal auf einer Spieleplattform ausgetragen und findet am Montag, 5. Juli, statt. Der ADAC-Simracing-Berg-Cup ist quasi die inoffizielle virtuelle Deutsche Bergmeisterschaft und wird via Livestream im Internet übertragen.

Für das „echte“ Bergrennen, das im Vorjahr wegen der Corona-Krise ausgefallen war, geben die HAC-Verantwortlichen die Hoffnung indes noch nicht ganz auf, dass Zuschauer wieder zugelassen werden. Denn: „Ohne Zuschauer ist die Veranstaltung nicht finanzierbar“, stellt HAC-Pressesprecher Thomas Bubel fest. Das Organisationsteam spielt daher noch etwas auf Zeit und will erst nach Ende März, eine definitive Entscheidung treffen, ob das Rennen 2021 über die Bühne gehen kann oder nicht.