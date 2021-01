Contwig. Der SC Stambach hat für die Saison 2021/22 mit dem Trainerduo Steven Hörner und Markus Bolies verlängert, die beiden gehen dann in ihre dritte Spielzeit in Stambach. Laut Bernd Sefrin, zweiter Vorsitzender des B-Klassen-Klubs, finden die SCS-Verantwortlichen vor allem die Zusammenarbeit zwischen Trainer und den Akteuren gut.

„Das spiegelt sich auch in der Leistung der Mannschaft wieder. Mit den Trainern konnte man die Breite der Mannschaft erweitern. Generell stimmt die Geselligkeit, und das Vereinsleben ist auch aufgelebt“, begründet Sefrin die frühzeitige Vertragsverlängerung. Hörner, der in Zweibrücken wohnt und bei der Firma Kubota als Disponent arbeitet, ist wie Markus Bolies, der in Stambach wohnt und beim Unternehmen Wasgau beschäftigt ist, als Spielertrainer für die Stambacher aktiv. In der B-Klasse Pirmasens/Zweibrücken, Gruppe A sind die Stambacher Kicker nach sieben gewonnenen Partien (bei einer Niederlage) derzeit Zweiter und dürfen sich beim möglichen Re-Start der Saison durchaus noch Hoffnungen auf den Aufstieg machen.