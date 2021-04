Die Niederlassung West der Autobahn GmbH lässt an der Autobahn-Anschlussstelle Contwig die Fahrbahn in Richtung Pirmasens erneuern. Deshalb werden ab Samstag, 17. April, bis voraussichtlich Sonntag, 25. April, die Zu- und die Abfahrt sowie die Normalspur Richtung Pirmasens gesperrt. Der Verkehr wird einstreifig auf der Überholspur an der Baustelle vorbeigeführt. Während der Bauzeit wird der Verkehr aus Richtung Zweibrücken auf der A 8 zur Abfahrt Walshausen und von dort in Gegenrichtung zurück zur Anschlussstelle Contwig und zur L 480 (Outlet-Center) umgeleitet. Der Verkehr auf der L 480 in Fahrtrichtung Pirmasens wird an der A 8-Auffahrt Contwig zunächst auf der A 8 in Richtung Saarland und an der Anschlussstelle Zweibrücken-Ixheim zurück in Richtung Pirmasens geführt. Die Autobahn GmbH rechnet während der Bauzeit mit geringen Verkehrsstörungen. Besucher des Gewerbegebietes und des Outlet-Centers an der L 480 sollten auf aktuelle Verkehrsmeldungen achten und eine etwas längere Anreise einplanen.