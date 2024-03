Unter dem Motto „Blumenfassade – Wachsen und Aufblühen“ hat die zwölfköpfige Fassaden-AG des Abiturjahrgangs 2024 des Helmholtzgymnasiums am Donnerstag ihr Fassadenrelief an der Schule enthüllt. Mehr als 100 Zuschauer verfolgten die Veranstaltung auf dem Lehrerparkplatz. In nur fünf Wochen hatten zwölf Schüler – darunter elf junge Frauen – aus 0,5 Millimeter starken Alublechen im Tonraum der Schule das Kunstwerk geschaffen. Und das, obwohl nicht alle einverstanden waren mit der Motiv- und Themenwahl. „Gerade deshalb bin ich stolz darauf, dass alle bis zum Schluss mitgeholfen haben, auch wenn es Diskussionen gab und unterschiedliche Meinungen“, lobte der begleitende Kunstlehrer Niko Hülsey seine Schülerinnen und Schüler. Dass der aktuelle Abitur-Jahrgang ein zuvor graues Betonelement der Außenfassade nach eigenen Vorstellungen gestaltet, ist seit 2005 Tradition am Helmholtzgymnasium. Diese wird seither auch von der Stadt als Schulträger unterstützt.