Die in zwei Staffeln geteilte B-Klasse West startet zu unterschiedlichen Terminen in die neue Saison. Die Gruppe A (Althornbach, Bottenbach, Contwig II, Hornbach, Stambach, Rimschweiler, Wattweiler und TSC Zweibrücken II) beginnt die Meisterschaftsrunde doch am 5./6. September. In der Gruppe B (Wallhalben/Mittelbrunn, Höhmühlbach, Harsberg/Schauerberg, Hermersberg II, Höheinöd, Petersberg II, und Weselberg II) wird – wie ursprünglich geplant – erst ab dem 20. September um Punkte gespielt.

Während in der Staffel A alle Vereine außer Hornbach für einen vorgezogenen Rundenstart votiert hatten, sprachen sich die Vertreter der B-Staffel nach kurzer Diskussion für eine Beibehaltung des vorgegebenen Termins aus. „Einige Vereine der Staffel B hatten bereits Kreispokalspiele auf den 5. September verlegt und wollten das nun nicht mehr ändern“, berichtete B-West-Staffelleiter Marco Kochert. Weitere Vertreter von Vereinen der Staffel B meinten schlicht: „Eine Vorverlegung brauchen wir nicht“, so Kochert. In der Staffel A verlegte Kochert die Spieltage zehn und elf aus dem November kurzerhand auf das erste und zweite Septemberwochenende.

Vorige Woche hatten sich die Klubs der B-Klasse Ost auf das Beibehalten des späteren Saisonbeginns am dritten Septemberwochenende verständigt. Ein Antrag des TuS Winzeln, bereits am 5./6. September mit den Punktspielen zu beginnen, hatte keine Mehrheit gefunden.