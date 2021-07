BATTWEILER. Die zweite Mannschaft des SV Palatia Contwig steht in der zweiten Runde des Fußball-Kreispokals 2021/22. Am Dienstag gewann die Elf beim klassentieferen SV Battweiler II mit 2:1 (0:0).

Für eine Veränderung der Vorzeichen sorgte der frühe Platzverweis gegen Battweilers Kevin Käfer in der 29. Minute. Der hatte zweimal gelbwürdig gefoult. Battweiler spielte daher defensiver, es gab kaum Chancen auf beiden Seiten.

ine große Aktion des Fairplays folgte kurz darauf, als Battweilers Marvin Simon dem Schiedsrichter signalisierte, dass er mit seiner Entscheidung falsch lag. Der Unparteiische nahm den zuvor verhängten Strafstoß nach einem vermeintlichen Foul an Simon für Battweiler zurück.

Battweilers Köpfe schon in der Verlängerung

Nach der Pause traf Simon aber zum 1:0 der in Unterzahl agierenden Platzherren. Das weckte die Gäste aus Contwig, die aber erst in der 81. Minute zum Ausgleich kamen (Fernschuss Felix Füßgus) und dann in der Schlussminute nach einem Standard noch den Siegtreffer durch Maximilian Blum markierten. Die Battweilerer Defensive war da mit den Gedanken offenbar schon in der Verlängerung.