Auf dem Parkplatz des Fashion Outlet Zweibrücken stehen jetzt 17 Säulen mit je zwei Ladepunkten bereit. Das ist laut Witold Kreutz von den Pfalzwerken der „größte Ladepark der Pfalzwerke in ganz Deutschland“.

Betrieben werden die Ladesäulen mit reinem Ökostrom. Den nutzte bei der Eröffnung am Donnerstag gleich Zweibrückens Oberbürgermeister Marold Wosnitza, dessen Skoda-Elektrowagen nach einer morgendlichen Fahrt nach Mainz und zurück nur noch zehn Prozent Kapazität aufwies. Binnen 18 Minuten war der Stromer wieder auf 50 Prozent der Batteriekapazität aufgeladen.

Laut Ulrich Nölkensmeier, Center-Direktor im Outlet, können Kunden auch Elektrofahrräder an Ladepunkten laden. Sonnenkollektoren befinden sich auf dem Dach des entstehenden Restaurants Five Guys. Die Toiletten sind mit wassersparenden Wasserhähnen ausgestattet, die Pflanzen im Outlet werden mit Regenwasser gegossen. Die Outlet-Beleuchtung wurde bereits 2019 auf LED-Technik umgestellt.

Bis jetzt 35 Ladepunkte in Zweibrücken

Oberbürgermeister Marold Wosnitza erklärte, dass die Zweibrücker Stadtwerke auch im Stadtgebiet die Ladeinfrastruktur ausbauen. „Aktuell kann an neun Standorten der Stadtwerke in Zweibrücken ein E-Auto geladen werden. Zusammengenommen sind das 35 Ladepunkte in verschiedenen Ausstattungen. Weitere folgen“, versprach er. Wosnitza setzt beim Dienstwagen und auch privat auf Elektromobilität. Wie viele weitere Zweibrücker auch. „Ende 2021 waren 277 reine Elektroautos in Zweibrücken zugelassen, außerdem noch 487 Hybride. Ende 2022 waren es bereits 454 reine Stromer und 709 Hybride. Es besteht also Bedarf an Lade-Infrastruktur“, sagte der OB im Outlet-Ladepark.