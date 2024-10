Dem Mann, der in Contwig ein Wohnhaus neben dem Gasthaus Bärmann niedergebrannt und auch in seiner späteren Pirmasenser Wohnung Feuer gelegt haben soll, droht die jahrelange Einweisung in eine psychiatrische Klinik. Eine Fachärztin bescheinigte ihm am Landgericht Zweibrücken eine schwerwiegende psychische Erkrankung. Am Mittwoch wird der Richter sein Urteil fällen.

