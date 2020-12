Die Presbyterien der Kirchengemeinden Battweiler, Oberauerbach und Winterbach haben entschieden, dass es keine Präsenzgottesdienste an Heilig Abend geben wird. Stattdessen bietet die protestantische Kirchengemeinde Winterbach mindestens einen Video-Gottesdienst auf der Internet-Plattform Zoom um 17 Uhr an. Das teilte Pfarrer Tilo Brach mit. Wer dazu oder zu weiteren Gottesdiensten einen Link haben möchte, kann sich per E-Mail an das Pfarramt Winterbach unter tilo.brach@evkirchepfalz.de wenden.