Der Glasfaser-Anbieter „Unsere Grüne Glasfaser" (UGG) will offenbar in Kleinsteinhausen für schnelles Internet sorgen. Laut Bürgermeisterin Martina Wagner stellt die UGG in der kommenden Ratssitzung ein Konzept vor.

Die Firma schließt bereits Contwig und Stambach an das schnelle Glasfaser-Internet an. Bis Mitte nächsten Jahres, so die UGG, sollen die beiden Dörfer im Schwarzbachtal mit Glasfaser versorgt sein. In Kleinsteinhausen hofft man deshalb, dass auch hier binnen weniger Monate schnelles Internet möglich wird.

Die UGG ist eine Firma, bei der sich die Telefonica und die Allianz zusammengeschlossen haben. Das Ziel: möglichst viele Haushalte mit schnellem Glasfaser-Internet versorgen. Rund 1000 Megabits sollen in Contwig pro Sekunde im Download drin sein. Auf die Praxis bezogen: Wo der Download eines hochauflösenden Spielfilms aktuell über eine Stunde dauert, ist er beim Glasfaser-Netz binnen einer Minute erledigt. In Contwig ist der Hausanschluss per Glasfaser kostenlos, sofern ein Internet-Vertrag mit der Telefonica abgeschlossen wird, zu der auch O2 gehört. Doch auch andere Anbieter sollen in Contwig übers Glasfaser Internet anbieten dürfen.