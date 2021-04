Ein in Zweibrücken gestohlener Traktor im Wert von 160 000 Euro wurde in Litauen sichergestellt. Der fabrikneue, nicht zugelassene Schlepper wurde in der Nacht zum 30. März vom Betriebsgelände eines Zweibrücker Landmaschinenhändlers gestohlen. Am Mittwoch wurde das Fahrzeug zunächst in Polen, dann in Litauen geortet. Die litauische Polizei fand den Traktor am Nachmittag auf einem Bauernhof bei der Stadt Kaunas, versteckt unter einer Plane. Festgenommen wurde ein 21-jähriger Litauer. Er gestand laut Polizei, den Traktor mit einem bislang unbekannten Komplizen gestohlen zu haben. Das teilt die Polizei mit.