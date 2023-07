In der Nacht auf Sonntag hat jemand an einem geparkten Auto in Käshofen die Heckscheibe zertrümmert. Das meldet die Zweibrücker Polizei. Zwischen Samstag 20 Uhr, und Sonntagmorgen, 9.10 Uhr, hat der unbekannte Täter in Käshofen sein Unwesen getrieben. Nach Angaben der Polizei war der schwarze Toyota Yaris in einer Hofeinfahrt im Käshofer Eichenweg geparkt. Indem der Unbekannte am Toyota die Heckscheibe eingeschlagen hat, hat er etwa 1000 Euro Sachschaden angerichtet. Jetzt sucht die Polizeiinspektion Zweibrücken nach Zeugen. Erreichbar ist sie unter der Telefonnummer 06332 9760 oder der E-Mail Adresse pizweibrücken@polizei.rlp.de.