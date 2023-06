Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Für die ersten Wettkämpfe wieder seit Beginn der Corona-Pandemie war das eigentlich ganz gut“, sagte Sonja Rayer aus Zweibrücken als Gauturnwartin des Westpfalz-Turngaus für die Mädchen über die Gaumeisterschaften am Wochenende in Dahn. „In den Jahrgängen 2013 bis 2015 fehlen uns aber Kinder. Und ich nehme an, dass sich das auch bei den anderen Vereinen so durchzieht“, analysierte Rayer.

Vier Vereine – VT Zweibrücken, VT Contwig, VT Niederauerbach und der TV Lemberg – waren noch bei den Titelkämpfen vertreten, seit der TuS Winzeln