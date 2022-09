Der Zweckverband Entwicklungsgebiet Flugplatz Zweibrücken (Zef) hat einen Rollentausch vollzogen. Landrätin Susanne Ganster (CDU) ist neue Verbandsvorsteherin.

Ganster war beim Zef bislang Stellvertreterin von Marold Wosnitza (SPD), der nun seinerseits in die Stellvertreterfunktion wechselt. Der Verbandsvorsteher und sein Stellvertreter werden alle zweieinhalb Jahre neu gewählt. Die Verbandsversammlung aus Vertretern der am Zef beteiligten Kommunen wählte bei einer Zusammenkunft am Donnerstag in Zweibrücken ihre zweiköpfige Führungsspitze einstimmig neu. Der bisherige Verbandschef, Zweibrückens Oberbürgermeister Marold Wosnitza, wurde zum Stellvertreter gewählt. Seine bisherige Vertreterin Susanne Ganster tritt nun zum 1. Oktober das Verbandsvorsteher-Amt beim Zef an.