Am Freitag eröffnet die Homburger Galerie ihre neue Ausstellung, bei denen der saarländische Objektkünstler Marin Schade (geboren 1981) und der heute in der Schweiz lebende Frankfurter Maler Alf Herrmann (geboren 1957) im Mittelpunkt stehen. „Die Freiheit der Berge“ nennt Herrmann seine bunten Arbeiten zwischen Comic, Art Brut und Surrealismus. In der Gruppenausstellung „Was ihr wollt“ werden Arbeiten präsentiert von der Schweizer Mixed-Media-Künstlerin Johannas (Johanna Schneider, St. Gallen) und den Deutschen Jens Hunger (Berlin), Molusk (Sven Biller, München), Agnes Wieser (Weyarn bei München) und Dorothee Vermaaten (Stolberg im Harz). Alle Ausstellungen sind bis 9. Dezember zu sehen. Die Galerie Beck in Schwarzenacker, Schwedenhof, gilt als Einzelhandelsgeschäft und ist geöffnet dienstags bis freitags 11 bis 18 Uhr sowie nach Vereinbarung unter Telefon 6848/ 70119, E-Mail: galmb@comebeck.com.