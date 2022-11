Wie die Polizeiinspektion Zweibrücken auf Nachfrage mitteilt, wurde sie am Samstagabend gegen 23.30 Uhr zu einem medizinischen Notfall nach Contwig gerufen. Dort trafen in der Bahnhofstraße nahe des Schwarzbachs die Besatzungen zweier Streifenwagen nach Angaben von Hauptkommissar Schery auf eine verwirrte, hilflose Frau. Die Verletzte wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Nun werde ermittelt, ob der Frau die Verletzungen von Dritten zugefügt wurden und ob eine Straftat vorliegt. Dass gleich zwei Streifenwagen am Tatort vorgefahren sind, begründet der Polizeisprecher mit der Dringlichkeit und den Verletzungen, die bei der Alarmierung genannt wurden.