Ist der Polizei nicht nur buchstäblich eine Geschichte vom Pferd erzählt worden? Am Dienstagabend erreichte die Zweibrücker Polizei ein besorgter Anruf: Eine Frau habe auf einem Wirtschaftsweg neben der Eisvogelbrücke ein Pferd gesehen, das aufgesattelt, aber ohne Reiter davongerannt sei. Die Frau befürchtete, dass das Pferd seinen Reiter abgeworfen habe und er sich verletzt habe. Die Polizei startete eine umfangreiche Suche in dem Bereich, zudem wurden sämtliche Höfe in der Umgebung abgefragt. Jedoch wurden dort weder ein Ross noch ein Reiter vermisst. Die Suche sei dann durch den Jagdpächter per Wärmebildkamera unterstützt, aber dann gegen 22 Uhr ohne Ergebnis abgebrochen worden. Am Mittwoch Vormittag wurde nochmals gesucht, mit der Frau und dem Jagdpächter gesprochen, sowie die umliegenden Bauernhöfe nochmals kontaktiert. Die Polizei schließt mittlerweile aus, dass sich jemand in einer hilflosen Lage befindet oder ein Pferd „umherirrt“.