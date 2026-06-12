Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag am Burger King ist in Homburg eine Frau leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, ist der Fahrer eines Skoda Octavia beim Einfahren in den fließenden Verkehr mit einem von links kommenden Opel Astra zusammengestoßen. Die Opel-Fahrerin sei durch den Unfall in der Zweibrücker Straße leicht verletzt worden. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06841 1060 oder per Mail an PI-HOM@polizei.slpol.de zu melden.