Bei einem Unfall auf der A6, kurz vor der Bischmisheimer Talbrücke bei Saarbrücken, ist eine 40-Jährige am Mittwochmorgen verletzt worden. Das teilt die Polizei mit. Sie verlor die Kontrolle über ihren Wagen, der über beide Spuren schleuderte und an der Übergangskonstruktion zur Talbrücke gegen die Mittelschutzplanke prallte. Die Planke wurde stark beschädigt, am Auto entstand Totalschaden; die Fahrerin wurde leicht verletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen. Die Polizei sucht unter der Telefonnummer 06894 1090 nach Zeugen.