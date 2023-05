Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vier Tage Jugendgolf auf Top-Niveau. Das waren die Framas Open auf dem Hitscherhof – letztmals bei der German-Junior-Golf-Tour. Zu den besonderen Herausforderungen zählten in diesem Jahr die Wetterbedingungen. An zwei Tagen war die 40-Grad-Marke in Sichtweite. Der Finaltag hingegen war kaum eröffnet, da ertönte das Gewitter-Warnsystem. Ein Nachwuchsgolfer aus Rodalben hatte gerade abgeschlagen.

Der Zeiger auf der Uhr am Golfplatz Hitscherhof rückte Richtung 8 Uhr. Zwei Nachwuchstalente des Ersten Golfclubs Westpfalz, Jan Fremgen und Sophia Sarridis, waren bereits gestartet. Zwei weitere