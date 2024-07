Für Judoka Joya Blöcher ( JC Zweibrücken) waren die European Universities Games unerwartet schnell beendet. Im ungarischen Miskolc schied die 19-Jährige in der Gewichtsklasse bis 48 Kilogramm in der ersten Runde gegen Noelia Jardo Martin aus.

Da die Spanierin es bei der EM der Studierenden danach nicht zum Poolsieg schaffte, sondern in der nächsten Runde einer Französin unterlag, zog Blöcher (Jahrgang 2004) nicht mehr in die Trostrunde ein. Der Wettbewerb war für die junge Frau, die aus Saarbrücken stammt, aber seit einigen Jahren in Köln am Bundesstützpunkt lebt und trainiert, vorbei. Die Spanierin kämpfte sich später noch auf Platz fünf vor.

„Joya war sehr enttäuscht“, berichtete ihr Zweibrücker Heimtrainer Stephan Hahn. Im Lauf der Woche werden die beiden noch mal telefonieren; auch um über das Gewichtsmanagement zu sprechen. Blöcher startet normal in der 52-Kilo-Klasse und hatte Gewicht gemacht, um eine Klasse darunter zu starten. Im Teamwettbewerb kam sie für die Deutschen nicht zum Einsatz, da die leichteste Frauen-Gewichtsklasse dafür nicht vorgesehen ist.