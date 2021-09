Mit einem Benefizkonzert im Rosengarten warben am Sonntagnachmittag beim landesweiten Red Carpet Day der Chöre Gospel and Praise aus Mittelbach und der Chor 2000 Contwig mit ihrem gemeinsamen Chorleiter Wolf-Rüdiger Schreiweis um Spenden für die Opfer der Flutkatastrophe.

Von einer Naturkatastrophe war allerdings im Rosengarten nichts zu spüren, bei Sonnenschein und spätsommerlichen Temperaturen hatten sich über 250 Besucher vor der Tribüne oder auf dem Rasen daneben eingefunden, viele Spaziergänger blieben spontan stehen und hörten zu.

Den beiden Chören und ihrem Chorleiter Wolf-Rüdiger Schreiweis sowie Schlagzeuger Simon Rupp am Cajon war die Freude darüber, endlich wieder auftreten zu können, deutlich anzumerken. Und diese Stimmung übertrug sich auch auf das Publikum.

Da traf der Gospelchor mit dem Kirchenlied „Danke für diesen guten Morgen“ genau ins Schwarze. Gospel and Praise faszinierte vor allem durch eine mitreißende Interpretation des Traditionals „Hevenu Schalom Alejchem“, bei dem Sängerin Anja Bless mit ihrem warmen, vollen Mezzosopran solistisch hervortrat. Klangschön gestaltete der Chor „Jesus Is the Answer“ ebenso wie „Because of Who You Are“.

Munter und sangesfreudig war auch der Chor 2000 Contwig. In „Lady Gaga’s Shallow“ bezauberte der Farbenkontrast zwischen den Männer- und Frauenstimmen ebenso wie das klare, volle Klangbild. Virtuos und textsicher sang der Chor 2000 Herbert Grönemeyers „Mambo,“ nicht eine einzige Silbe geriet aus dem Takt.

Ein weiterer Höhepunkt des Konzertes war Michael Jacksons Hit „We Are the World“, der auch hier wieder seine suggestiv-beschwörende Kraft entfalten konnte.

Etwas pfiffiger ließ es der Chor 2000 Contwig mit zwei Hits der Comedian Harmonists aus den 30er Jahren angehen. „Schwiegermutters Lieblingspflanze“, wie Wolf-Rüdiger Schreiweis das erste der beiden Lieder anmoderierte, gut bekannt als „Mein kleiner grüner Kaktus“, zeichnete sich durch die schwungvolle Diktion der Sängerinnen und Sänger aus, Wochenend und Sonnenschein versprühte gute Laune pur.

Absolut mitreißend waren die beiden Lieder „You Raise Me Up“ und Leonard Cohens „Hallelujah“, die die beiden Chöre gemeinsam interpretierten. Immer wieder klatschten Zuschauer, den Hit „Butterfly“ sangen einige auch mit – laut Dirigent Schreiweis in Einklang mit den Coronaregeln.