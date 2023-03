Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Jascha Conzelmann aus Wallhalben hatte am Mittwoch eine Königsaufgabe zu erledigen. Er musste im Pokalspiel seines SC Weselberg Kapitän Julien Jubin von Oberligist FC Speyer an die Kette legen – diesmal auf der eher ungewohnten linken Seite. Für sein Süßgetränk an der Bank gibt es eine einfache medizinische Erklärung.

Wie ein Wirbelwind flitzte Jascha Conzelmann, schon als er noch beim FK Pirmasens spielte, über die Außen. Der 28-Jährige aus Wallhalben spielt mittlerweile beim