[Aktualisiert 15.55 Uhr] Seit Montagabend fahndet die Operative Einheit des saarländischen Landespolizeipräsidiums nach einem offenbar bewaffneten 51-Jährigen, der in seiner Wohnung in der Remigiusstraße in Homburg-Beeden seinen 26-jährigen Sohn angeschossen haben soll. Die Rede ist von mehreren Schüssen aus einer Schrotflinte und einer Armbrust. Für Hinweise auf den Aufenthaltsort des Flüchtigen hat die Polizei unter 0681/9625312 eine eigene Rufnummer geschaltet. Unter dieser Nummer haben sich nach Polizeiangaben inzwischen Anrufer aus dem ganzen Saarland gemeldet, die den Flüchtigen oder zumindest das abgestellte schwarze E-Bike gesehen haben wollen, mit dem der Bewaffnete unterwegs sein soll. Die Ermittler gehen all diesen Hinweisen jetzt nach. Auch ein Foto des Gesuchten haben sie veröffentlicht. Aufspüren konnten sie den Beeder bisher aber noch nicht. Anwohner hatten der Polizei gegen 17.30 Uhr in Beeden Schüsse gemeldet. Laut Polizei gelang es dem verletzten Sohn, durch den Garten ins Nachbarhaus zu entkommen. Er liegt jetzt im Krankenhaus. Der Vater ist seither flüchtig. Der Polizei-Großeinsatz sorgt in Beeden für großes Aufsehen. Anwohner werden aufgefordert, Fenster und Türen verschlossen zu halten. Am Tatort fand die Polizei die Armbrust, nicht aber das Schrotgewehr. Daher sei davon auszugehen, dass der 51-Jährige bewaffnet entkommen ist. Er soll mit einem schwarzen Pedelec (E-Bike) mit aufmontiertem Korb an der Lenkstange flüchtig sein. Die Fahndung wird fortgesetzt. Beschrieben wird der Gesuchte als 1,85 Meter groß. Zuletzt trug er eine khakifarbene Hose und eine braune Jacke mit Kapuze. Er saß schon mehrere Jahre im Gefängnis, unter anderem wegen schweren Raubes.