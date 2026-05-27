Beim Zweibrücker Firmenlauf am 17. Juni geht ein neues vielköpfiges Team an den Start. Und eine Firma verbindet mit ihrer Teilnahme noch einen anderen, ganz speziellen Zweck.

Mit 1315 Mitwirkenden, darunter vielen in knallbunten und verrückten Fantasiekostümen, hatte der Zweibrücker Firmenlauf im vorigen Jahr einen neuen Teilnahmerekord erreicht. „Und das, obwohl es an diesem 25. Juni 2025 richtig, richtig heiß war“, erinnert sich Frank Schmid vom Organisationsteam bei der Vereinigten Turnerschaft Zweibrücken (VTZ). Mit Blick auf die aktuell herrschende Hitzewelle wird es ihm da auch für die diesjährige Veranstaltung am Mittwoch, 17. Juni, nicht bange. „Bis Pfingsten hatten wir schon über 400 feste Anmeldungen“, spricht Schmid von einem vielversprechenden Zwischenstand. „Erfahrungsgemäß meldet sich der Großteil der Läuferinnen und Läufer erst im Verlauf der letzten 14 Tage vor dem Firmenlauf an.“

Auch die 15. Auflage des Zweibrücker Firmenlaufs führt ab 18 Uhr über fünf Kilometer auf zwei Runden durch die Allee und vorbei am Helmholtz-Gymnasium. Start und Ziel ist auf dem Schlossplatz, auf dem die Teilnehmer sich mit Getränken und Speisen stärken und bei einer After-Run-Party zur Musik des Duos Lotti & Jake noch das ein oder andere Stündchen feiern können.

2025 stellte John Deere das größte Läuferteam

Für dieses Jahr hat Frank Schmid etwas Neues zu verkünden: „Die Bundeswehr kündigt ihre Teilnahme mit 200 Läufern auf einen Schlag an. Auch ein Team von Tadano wird mitmachen. Die haben unseren Lauf als gute Möglichkeit für ihre Azubi-Werbung entdeckt.“ Erstmals werde Tadano auch als Sponsor auftreten und die Kosten für das Mineralwasser übernehmen, das den Läufern beim Zieleinlauf zum Nulltarif gereicht wird. „Und bei der Getränkeausgabe helfen drei Tadano-Azubis mit.“ Direkt neben der Trinkwasserstation werde eine Mannschaft von Edeka Ernst wie in jedem Jahr Bananen und Äpfel an die Sportler verteilen.

Unterm roten Torbogen geht’s los .... Archivfoto: Marco Wille

Ob das zugesagte Kontingent von 200 laufenden Soldaten dieses Jahr der Bundeswehr den Preis für das mitgliederstärkste Team beschert? Aber vielleicht kann die Firmenmannschaft von John Deere ja kontern und auf ihren 157-köpfigen Siegertrupp vom Vorjahr noch eine Schippe drauflegen. Zweiter war 2025 Kubota mit 136 Läufern, Dritter das Fashion Outlet mit 87 Teilnehmern. Insgesamt waren damals 70 Unternehmen und Organisationen mit eigenen Teams vertreten.

Feuerwehr spritzt, Westpfalzhalle hält Duschen bereit

Organisiert wird der Zweibrücker Firmenlauf von den beiden großen Sportvereinen VTZ und VBZ. Während die Vereinigte Turnerschaft mit Unterstützung der Polizei die Streckenposten entlang der Laufroute stellt, zeichnen die Vereinigten Bewegungsspieler für das Catering verantwortlich. „Die Parkbrauerei kommt mit einem Bierwagen, die Stadtwerke sorgen für Absperrungen, der UBZ stellt Mülleimer auf, und die Sparkasse ist mit ihrem großen mobilen Torbogen im Start- und Zielbereich dabei. Und alle helfen überall mit, und Geld geben sie auch noch“, freut sich Frank Schmid über die breite Unterstützung hinter den Kulissen der Volkssportveranstaltung. „Wenn ich daran denke, dass wir beim allerersten Firmenlauf mit gerade mal 375 Läufern angefangen haben ...“

... und führt die Läufer zweimal durch die Allee. Archivfoto: Marco Wille

Abkühlung soll den erhitzten Teilnehmern am 17. Juni wieder eine Wasserfontäne verschaffen, um die sich einmal mehr die Zweibrücker Feuerwehr kümmert. Duschen und Toiletten kann man kostenlos im Sanitärbereich in der nahen Westpfalzhalle benutzen.

Helfer bringen die Startnummern vorbei

„Anmelden kann man sich direkt über die Internetseite firmenlauf-zweibruecken.de“, erklärt VTZ-Vorstandsmitglied Jörg Eschmann. „Anmeldeschluss ist am 10. Juni, aber Nachmeldungen sind auch noch am Tag der Veranstaltung ab 15 Uhr direkt vor Ort auf dem Schlossplatz möglich.“ Der Großteil der Stoff-Startnummern, die man mit Sicherheitsnadeln an der Kleidung befestigt, wird von Helfern in den Tagen vor dem Firmenlauf in die Haus- beziehungsweise Firmenbriefkästen eingeworfen.

Firmenlauf

Der 15. Zweibrücker Firmenlauf startet am Mittwoch, 17. Juni, 18 Uhr, auf dem Schlossplatz. Die Startgebühr beträgt zehn Euro pro Person. Informationen findet man im Internet unterfirmenlauf-zweibruecken.de. Dort kann man sich auch direkt in das Anmeldeformular eintragen.