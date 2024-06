Zu seinem ersten Feuerwehrfest hat der neu gegründete Förderverein FirAir Rescue Zweibrücken von Freitag bis Sonntag auf das Flughafengelände eingeladen.

Neben einer großen Ausstellung an Feuerwehrfahrzeugen und -technik haben die Veranstalter über drei Tage viele Besucher mit einem außergewöhnlichen Rahmenprogramm angezogen. So konnte man sich zuvor anmelden für mehrere dreistündige Techniktrainings, in denen gestandene Feuerwehrleute die Grundlagen technischer Hilfe vermittelten, unter anderem an Unfallfahrzeugen. Dabei kamen beispielsweise Spreizer und Rettungsschere zum Einsatz.

Unter dem Motto mittendrin statt nur dabei konnten so Festbesucher in die Rolle der meist ehrenamtlichen Helfer schlüpfen und die Anforderungen und Lösungen schwieriger Hilfestellungen selbst erleben und erarbeiten. „Das war anspruchsvoll und anstrengend“, sagte ein Teilnehmer eines Kurses anschließend, sichtlich geschwitzt von der körperlichen Anstrengung.

Anstrengend waren für die Feuerwehrleute auch die Vorführungen an der einzigartigen Brandsimulationsanlage, zu der Feuerwehren aus dem ganzen Land kommen, um zu üben. Dort löschten Feuerwehrleute vor großem Publikum beispielsweise einen Triebwerksbrand oder auch einen Kabinenbrand. Für die Kinder gab es am Samstag auch eine Hüpfburg und Rundfahrten in Einsatzfahrzeugen in klein, Zielspritzen mit Feuerwehrschläuchen und bei einer Tombola konnte man einen Tandem-Fallschirmsprung gewinnen. Neben der kulinarischen Versorgung der Besucher über die drei Tage stand am Samstagabend mit Livemusik der Just Crazy Boys auch ein kulturelles Angebot auf dem Programm.

Ganz unwohl fühlten sich die Fahrer, die ein Angebot der Fahrschule Hahn und Fochs annahmen und eine Alkoholbrille aufsetzten und mit dieser Auto fuhren. Diese Promillebrille simuliert Fahren unter Alkoholeinfluss inklusive Beschränkungen des Sehfeldes, unscharfer Sicht und weiteren simulierten alkoholbedingten Einschränkungen. Auch Lastwagenfahrten auf einem Rundkurs waren stark gefragt. Am Sonntagmorgen folgte ab 10 Uhr ein zünftiger Frühschoppen mit Blasmusik der Schwarzen Husaren Kleinsteinhausen.