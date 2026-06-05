In einem Mehrfamilienhaus in der Canadasiedlung hat es am Mittwoch, 4. Juni, gegen 19.30 Uhr in einem Kellerraum gebrannt. Dies teilte die Feuerwehr mit. Erste Einheiten trafen nach etwa sechs Minuten ein und stellten die Rauchentwicklung fest. Der Rettungsdienst des ASB, der kurz zuvor angekommen war, begann die Evakuierung des Gebäudes.

Die Einsatzkräfte brachten acht Personen ins Freie. Der Löschzug bekämpfte den Brand im Keller und suchte das Gebäude erneut nach Menschen ab. Nach etwa zehn Minuten sei das Feuer so weit unter Kontrolle gewesen, dass keine Ausbreitung mehr drohte. Nach weiteren zehn Minuten endeten die Nachlöscharbeiten. Die Feuerwehr lüftete das Treppenhaus und die Kellerräume mit einem Lüfter. Anschließend überprüften die Einsatzkräfte die Wohnungen gemeinsam mit den Eigentümern. Die Bewohner konnten zurückkehren.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Zweibrücken mit sechs Fahrzeugen und 29 Kräften, die SEG-S mit einem Rettungswagen und vier Kräften, der Regelrettungsdienst des ASB mit zwei Personen sowie die Polizeiinspektion Zweibrücken mit zwei Beamten. Der Sachschaden liegt nach Schätzung bei etwa 5000 Euro. Es gab keine Verletzten. Der Einsatz endete um 21 Uhr.