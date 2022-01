Leicht verletzt wurde am Freitagmorgen ein Schüler des Zweibrücker Helmholtz-Gymnasiums, als sich ein Fenster aus der Verankerung löste und zu Boden fiel.

Der Fünftklässer wollte in einer Lüftungspause das Fenster im vierten Stock des Altbaus anders ausrichten, als es sich löste und an seinem Rücken vorbei in den Klassensaal fiel, wie Schulleiterin Kerstin Kiehm auf Anfrage der RHEINPFALZ berichtete. Der Junge sei vom Arzt untersucht worden, er habe sich Schürfwunden zugezogen – „und ist ansonsten fit“. Das Fenster sei bereits repariert und wieder eingesetzt, könne aber vorerst nicht geöffnet werden.

An dem Unfall trage niemand eine Schuld, sagte Kiehm. Die Fenster seien alt – 35 Jahre laut dem stellvertretenden Schulleiter Matthias Eifler – , deshalb würden Verschleiß- und Ermüdungserscheinungen auftreten, gerade jetzt, wo sie häufiger zum Lüften geöffnet und geschlossen werden. Die Fenster bestünden aus Sicherheitsglas, weshalb die Scheibe auch nicht zersplittert sei. Der Unfall werde der Stadt als Schulträger gemeldet, die müsse entscheiden, ob nun alle Fenster der Schule überprüft werden.