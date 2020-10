Am Dienstagabend um 19 Uhr steigt das letzte Spiel der dritten Runde des Kreispokals Pirmasens/Zweibrücken. Dabei empfängt der FC Kleinsteinhausen – derzeit mit 13 Zählern punktgleich mit dem SV Battweiler II und dem SVN Zweibrücken II Tabellenführer der C-Klasse West, Gruppe A – den FC Merzalben, Fünfter der B-Klasse Ost, Gruppe B. Die Merzalber haben bisher in vier Spielen nur vier Punkte eingefahren, gewannen am Wochenende aber beim SV Gersbach mit 3:2. Wie der für den Kreispokal zuständige Staffelleiter Alexander Beuerle aus Pirmasens auf Nachfrage mitteilte, sind in den drei abgesetzten Spielen der dritten Pokalrunde der TuS Winzeln I, die SG Bruchweiler und der SC Busenberg eine Runde weitergekommen, weil ihre jeweiligen Gegner (TuS Winzeln II, TV Althornbach und Palatia Contwig II) abgesagt hatten. Fürs Achtelfinale am 21. und 22. Oktober wurde folgende Spiele ausgelost: Spvgg Waldfischbach-Burgalben II - Hilster SV, SV Trulben - Palatia Contwig, SC Weselberg II - Winzeln, Bruchweiler - TV/SC Hauenstein II, FC Rodalben - TSC Zweibrücken II, Kleinsteinhausen/Merzalben - SV Erlenbrunn, SC Stambach - Busenberg und TuS Erfweiler - Spvgg Waldfischbach-Burgalben I.