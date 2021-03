Äußerst schwierig gestaltete sich nach Angaben der Polizei am Samstag gegen 7.30 Uhr die Kontrolle eines 37-jährigen Fußgängers in der Alten Ixheimer Straße. Der Mann steht im Verdacht, mehrere Wahlplakate verschiedener Parteien in der Gottlieb-Daimler-Straße und in der Alten Ixheimer Straße beschädigt und gegen Verkehrszeichen geschlagen zu haben. Da sein Aussehen mit der von Zeugen übermittelten Personenbeschreibung übereinstimmte, wurde der Mann, der eine blutende Handverletzung hatte, überprüft. Der stark alkoholisierte Mann habe sich anfänglich noch kooperativ verhalten, dann sei seine Stimmung urplötzlich in Aggressivität umgeschlagen, als ihm die Beamten einen Atemalkoholtest anboten. Da er angab, keine Papiere mit sich zu führen, wollten ihn die Polizisten durchsuchen. Nach dieser Ankündigung, so die Polizei, zog sich der Mann bis auf die Unterhose aus und warf seine Kleidung und seine Schuhe den Beamten entgegen. Auf mehrfache Aufforderung, sich wieder anzuziehen und sich zu beruhigen, reagierte er zunächst nicht – vielmehr streckte er den Beamten sein nacktes Gesäß entgegen. Einen Ausweis fanden die Polizisten in den Kleidern nicht.

Als er sich schließlich wieder angezogen hatte, fing der 37-Jährige an, die Beamten zu beleidigen und sich mit geballten Fäusten in Kampfhaltung vor ihnen aufzubauen. Die Polizisten drohten daraufhin, ihm Handschellen anzulegen und mit zur Wache zu nehmen. Das habe den Mann nicht beeindruckt. Er sei weiterhin komplett uneinsichtig und hoch aggressiv gewesen. Auch der Hinweis auf Anwendung des Elektroschockers (Taser) habe nicht gewirkt. Laut Polizeibericht wurde der Mann nur noch aggressiver und kam erneut mit geballten Fäusten auf die Beamten zu. Daraufhin wurde der Taser im Distanzmodus eingesetzt, worauf der Mann zu Boden ging und gefesselt werden konnte. Auf der Wache zeigte sich der Beschuldigte einsichtiger und führte einen Atemalkoholtest durch (Ergebnis 1,77 Promille). Den Mann erwarten zwei Ermittlungsverfahren: Eines wegen Sachbeschädigung an Wahlplakaten (die Ermittlungen zum genauen Umfang sind noch nicht abgeschlossen) und ein weiteres wegen Widerstands gegen Polizeibeamte.