Er ist mit über fünf Millionen verkauften Büchern einer der erfolgreichsten Fantasy-Autoren Deutschlands. Markus Heitz (50) vereint in seinen Romanen Spannung, fantastische Figuren und menschliche Motive wie Freundschaft, Treue und Mut. Am Donnerstag, 9. Juni, 20 Uhr, gastiert Heitz in Neunkirchen. Aber nicht allein. Vor der interaktiven Lesung der „Meister der Phantastik“ hat er mit Patrick Göbel gesprochen.

Herr Heitz, wie ist es, wenn man zu dritt auf Tour geht? Ändert sich da etwas für Sie?

Nein, nicht so richtig. Ich habe zum Glück schon einige Touren hinter