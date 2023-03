Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Weil einige Bürger den geplanten Fahrbahnteiler in Rimschweiler für Steuerverschwendung halten, haben sie sich an den Bund der Steuerzahler in Mainz gewandt. Der hat jetzt Antwort vom Landesbetrieb Mobilität bekommen und eine klare Meinung.

Der Fahrbahnteiler in Rimschweiler bringt in den Augen einiger Bürger keine Verbesserung der Verkehrslage, kostet aber eine halbe Million Euro. Deshalb haben sich die Bürger an den Bund