Jede Menge Spaß auf muskel- und akkubetriebenen Fahrzeugen hatten am Sonntag die Teilnehmer am achten Fahr-Rad-Tag auf dem Herzogplatz und rund um Zweibrücken. Vor dem Rathaus lockten eine Radausstellung, der Gravierservice der Verkehrswacht, ein Parcours für Kinder, der ausgiebig mit Rädern, Rollern und Rutscherautos genutzt wurde, während in einer Ecke auf der kleinen Bühne Pepe Pirmann und Markus Wille als Duo Red Couch auf selbiger Musik machten. Eine Familien-Radtour nach Contwig stand auf dem Programm sowie zwei weitere Strecken. Eine 55 Kilometer lange sportlich anspruchsvolle Strecke und eine 25 Kilometer lange Hobbyrunde. Neu war die E-Bike-Strecke, die nicht sichtbar markiert war, aber online zur Verfügung stand. Auf der Hobbyrunde, die über Hornbach führte, konnten die Teilnehmer einzelne Buchstaben sammeln und sich mit dem Lösungswort zurück auf dem Herzogplatz eine kleine Belohnung abholen. Fast schon mehr Ordner als Teilnehmer hatte das City-Skating in diesem Jahr. Skateparcours und Bremskurs wurden angeboten sowie mehrere verschieden lange Touren durch die Innenstadt, abgesichert von Ordnern und zwei Polizeimotorrädern. Der ADFC bot zudem Fahrten mit dem Lastenrad und der Rikscha an. Ihre Kilometer konnten die Teilnehmer registrieren für das Projekt Stadtradeln, das am Sonntag startete und drei Wochen läuft.