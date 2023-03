Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Für den SV Martinshöhe und den TuS Maßweiler steht am Samstag (15 Uhr, Sportplatz Martinshöhe) das letzte Spiel der regulären Saison in der Westgruppe der A-Klasse an. Ein Freundschaftsspiel zum Ausklang der Runde ist laut beiden Trainern nicht zu erwarten. Denn es geht für den SVM noch um die Aufstiegsrunde – oder um wichtige Mitnahmepunkte gegen einen (möglichen) direkten Konkurrenten in der Abstiegsrunde.