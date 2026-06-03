Als Miteigentümer von Inter Miami gewann David Beckham im vergangenen Jahr die nordamerikanische Profi-Fußball-Liga MLS. Nun wird er für sein Engagement für den Fußball in den USA ausgezeichnet.

Los Angeles (dpa) - David Beckham (51) wird während der Fußball-Weltmeisterschaft auf dem «Walk of Fame» in Hollywood verewigt. Der frühere englische Fußball-Star soll am 12. Juni eine Sternenplakette im Herzen der Filmmetropole erhalten, wie die Organisatoren auf ihrer Internetseite mitteilten. Bei der feierlichen Zeremonie werden demnach auch seine Frau Victoria Beckham (52) und Hollywood-Star Tom Cruise (63) dabei sein.

«Beckhams Rolle bei der Steigerung des Ansehens von Fußball in Amerika und sein nachhaltiger Einfluss auf Sport, Unterhaltung und globale Kultur machen diese Ehre besonders bemerkenswert», erklärte Organisatorin Ana Martinez.

Beckham ist seit 2018 Miteigentümer des Fußballclubs Inter Miami. Der Verein nahm 2023 den argentinischen Weltstar Lionel Messi unter Vertrag und gewann 2025 erstmals die Meisterschaft der nordamerikanischen Fußball-Liga MLS. Beckham stand zudem von 2007 bis Anfang 2013 bei MLS-Rekordmeister Los Angeles Galaxy selbst unter Vertrag, seine Karriere beendete er nach einer kurzen Zeit bei Paris St. Germain im Sommer 2013.

Die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko startet am Donnerstag (11. Juni) in der kommenden Woche mit dem Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika.