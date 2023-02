In den Waldwegebau in Contwig werden 50.000 Euro investiert. Einmütig stimmte der Rat am Donnerstag zu. Das Geld stammt aus Ausgleichszahlungen wegen des Steitzhof-Areals. Der Förster schlägt vor, die auszuzahlenden 50.000 Euro für Waldwege auszugeben. Besonders marode ist der Weg am Höfchen, dieser muss laut Bürgermeisterin Nadine Brinette komplett saniert werden. Generell sei es um die Wege in Contwigs Wäldern nicht so gut bestellt. „An jeder Stelle ist etwas zu tun“, sagte Brinette.