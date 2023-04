Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Welche Schule soll mein Kind nach der vierten Klasse besuchen? Eltern und Kinder haben sich in den letzten Wochen entschieden: 233 Schüler sind für die gemeinsame Orientierungsstufe von Mannlich-Realschule plus und Hofenfels-Gymnasium angemeldet, 151 für das Helmholtz-Gymnasium und 34 für die Herzog-Wolfgang Realschule plus.

Die Integrierte Gesamtschule (IGS) in Contwig zählt insgesamt 97 Anmeldungen, die Hälfte davon kommt aus Zweibrücken. „Es sind geburtenstarke Jahrgänge, man konnte schon