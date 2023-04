Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Weeschde noch: Gleich wammer in die Schwewel-Kerch erinn komm is, had uff de rechde Seid der große Owe geschdann un der had im Winder gebullerd! War dess noch de alde Sähmehl-Owe vunn de Schreinerei?“