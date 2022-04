Zum ersten Mal organisierten am Karsamstag der Obstbauverein Wattweiler zusammen mit der Straußgenossenschaft einen Natur-Erlebnistag für Kinder.

Der war ein voller Erfolg und sehr gut besucht. 33 Kinder waren auf das Gelände des Obstbauvereins gekommen, wo die 20 Helfer schon alles vorbereitet hatten. Die elf Straußbuben und -mädchen hatten Holzlatten und Hasendraht besorgt, geschnitten und vorgebohrt, Füllmaterial im Wald gesammelt und Schrauben gekauft, die Akkuschrauber aufgeladen und Reißzwecken und kleine Nägel besorgt. Mit viel Liebe zum Detail hatten sie außerdem Bauanleitungen geschrieben und bebildert, um zusammen mit den Kinder Insektenhotels zu bauen.

„Wir sind sehr zufrieden mit der Resonanz und haben Glück mit dem Wetter. Von den Kindern und den Eltern haben wir durchweg positive Resonanz“, berichtete der Vorsitzende des Obstbauvereins, Roland Loch. Auch sein Sohn, Thomas Loch, der bei den Straußbuben aktiv ist, sowie deren Chefin Lena Heilmann, waren erfreut über die vielen Teilnehmer. „Wir machen das zwar zum ersten Mal, aber ganz sicher nicht zum letzten Mal“, sagte Lena Heilmann, die sichtlich Spaß daran hatte, mit den Kindern Insektenhotels zu bauen.

Gerechnet hatte sie eigentlich mit der Hälfte der Kinder. Trotzdem standen 40 Bausätze zur Verfügung. Nach dem Zusammenbau durften die Kinder die Insektenhotels mit nach Hause nehmen und bekamen dazu gleich noch ein Butterbrot-Tütchen mit Blühwiesen-Samen. Damit keine Kosten entstehen, hatte die Straußjugendlichen Sponsoren an Land gezogen.

Die Kinder waren völlig fasziniert von den präparierten Wildtieren, die ihnen der Wattweilerer Jäger und Obstbauvereinsmitglied Thomas Linse im Anhänger der Erlebnisschule Wald zeigte – ein Kooperationsprojekt von Landesforsten und Landesjagdverband. Dort durften sie einem präparierten Feldhasen ganz nah in die Augen schauen, eine Wildkatze streicheln und Entenfedern fühlen. Für etliche Kinder war dies der Höhepunkt des Karsamstags. Aber auch die Ostereiersuche in der Wiese am Morgen kam gut an. Genauso die Tiersuche, nachdem Thomas Linse Tierpräparate in der Wiese versteckt hatte und den Kindern viel über die Tiere, ihren Lebensraum und die Nahrungskette beibrachte. Für Eltern und Kinder gab es zudem Bratwürste und Getränke.