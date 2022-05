Raus aus der Halle an die frische Luft: Beim zweiten Teil der Bezirksmeisterschaften der Leichtathleten waren die Läufer an der Reihe – und es war in Kaiserslautern nicht ganz so frisch wie noch eine Woche zuvor in Zweibrücken. Torben Henkel vom LAZ Zweibrücken nutzte den sonnigen Sonntag: Er stieg mit 52,75 Sekunden und dem Sieg über 400 Meter der Altersklasse U18 in die Freiluftsaison ein.

Aus Henkels Trainingsgruppe bei Ulrike Beyerlein liefen noch Tabea Löwe über 100 Meter der weiblichen U20 auf Rang zwei (15,15 Sekunden) und Elena Denis in der U18 mit 14,11 Sekunden den dritten Platz. Ein großes gemeinsames Ziel hatten die LAZler Ben Kribelbauer, Paula Legner, Livia Könsgen, Evelina Lizenberg und Lukas Hell. Sie alle versuchten sich in mehreren Laufdisziplinen, um die B-Norm für die deutschen Meisterschaften der U16 zu knacken. Die fünf Stabhochspringer haben gute Chancen auf eine DM-Teilnahme, bei der U16 wird aber auch die Norm in einer zweiten Disziplin verlangt.

Lukas Hell schaffte das. Über 300 Meter knackte er in 41,46 Sekunden die B-Norm (42,00 sec) und landete damit auch auf dem ersten Platz in der Klasse M15. Ben Kribelbauer verpasste die Norm als Zweiter in diesem Lauf (43,87 sec) knapp. Am Vormittag hatte er bereits die 80 Meter Hürden in 13,97 Sekunden gewonnen, hatte aber auch hier die Norm (12,50 sec) verpasst.

Über 100 Meter der W15 liefen im gleichen Lauf Paula Legner (13,98 sec) auf Platz zwei, Evelina Lizenberg (14,69 sec) auf den dritten und Livia Könsgen (15,28 sec) auf den vierten Platz. Über 300 Meter der W15 landete Lizenberg auf Rang zwei (48,70 sec), Könsgen wurde Fünfte (55,59 sec). Keine dieser Zeiten reichte für die B-Norm über die 100 Meter (13,60 sec) oder 300 Meter (46,0 sec), aber der Sommer hat ja gerade erst begonnen.

Aus der Trainingsgruppe von Katrin Krause waren zwölf LAZ-Sportler dabei. Die Jüngsten starteten in der U13 in ihre erste Wettkämpfen in der Leichtathletik. Hier überzeugten Lea Sanchez (11,40 sec) und Franz Neu (11,81 sec) als jeweils Erste über 75 Meter. Einen weiteren Sieg holte sich Fynn Weissenstein über 100 Meter in 13,97 Sekunden. Den zweiten Rang über 100 Meter sicherte sich Diana Lizenberg mit 15,18 Sekunden in der W14 . Pech hatte Isabel Mildenberger: Trotz Fußschmerzen lief sie die 75 Meter zweimal hintereinander – aufgrund eines Zeitmessfehlers. Im ersten Lauf war sie Erste, bei der Wiederholung in 11,27 Sekunden Dritte.

Einen besonderen Erfolg holten sich die vier Jugendlichen Diana Lizenberger, Emily Gez, Emma-Sophie Bischof und Isabel Mildenberger in der 4x100 Meter Staffel. Mit 59,04 Sekunden lief das Quartett in der U16 zwar auf den zweiten Rang hinter dem LAC Pirmasens, waren aber insgesamt schneller als eine Staffel der weiblichen U18-Klasse.