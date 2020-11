In der Nacht auf Dienstag hat ein Unbekannter in Stambach ein Auto gestohlen, es schwer beschädigt und dann auf einem Feldweg festgefahren und dann versucht, ins Vereinsheim der Zweibrücker Angler am Stambacher Weiher einzubrechen.

Der Täter trat das Glas der Eingangstür des Vereinsheims ein und suchte offenbar Bargeld, ohne welches zu finden, weil der Verein dort keins aufbewahrt. Der Schaden an der Tür liegt bei 400 Euro. Da Nachbarn zwischen 4 und 4.15 Uhr ein lautes Geräusch hörten, dürfte sich der Einbruch um diese Zeit ereignet haben.

Die Polizei vermutet, dass es auch einen Zusammenhang mit einem Autodiebstahl kurz zuvor wenige Meter entfernt gibt: Gegen 3.30 Uhr wurde ein mittelblauer Opel Corsa in der Landauer Straße 2a in Stambach gestohlen. Die Besitzerin hörte um 3.30 Uhr verdächtige Geräusche. Als sie aus dem Fenster schaute, sah sie, dass ihr Auto weg ist.

Das Auto fand sich festgefahren auf einem Weg gegenüber dem Wasgau-Markt zwischen Contwig und Stambach. Der Täter hatte den Wagen kurzgeschlossen. Am Auto fehlte der rechte Vorderreifen, der sich aus nicht bekanntem Grund von der Felge gelöst hatte. Die rechte Fahrzeugseite wies zudem deutliche Spuren eines Kontaktes mit einem bislang unbekannten Objekt auf. Ein Zusammenstoß mit einem anderen Auto dürfte es nicht gewesen sein. Unklar ist auch, wo dieser Unfall geschah. Der Schaden an dem 13 Jahre alten Corsa dürfte bei 2000 Euro liegen.

Die Zweibrücker Polizei sucht nun Zeugen und nimmt Hinweise unter Telefon 06332/9760 oder per E- Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de entgegen .