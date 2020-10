Die Corona-Pandemie fordert überall Opfer, auch bei den traditionellen Kerwefeiern. Auch die Ernschtwiller Straußbuben- und -mädchen mussten für die Kerwe am Wochenende Abstriche machen. Dabei haben sie aus der Not eine Tugend gemacht.

Schon die traditionelle Werbetour fiel kleiner aus und fand nur mit viel Abstand und Maskenpflicht statt. In den sozialen Medien kam sie Simon Nikolaus von der Straußjugend zufolge gut an. „Wir haben die traditionelle Werbefahrt mit Spielzeugfiguren an den Originalschauplätzen in Ernstweiler nachgestellt und fotografiert, und die Bilder dann bei Facebook und Instagram eingestellt. Da sieht man erst auf den zweiten Blick, dass es nicht die echten Straußbuben sind, sondern nur Spielzeugfiguren“, erzählt Simon Nikolaus schmunzelnd.

Als Vorsitzender der Zweibrücker Fastnachtsfreunde ist Simon Nikolaus bekannt für seinen Humor, den er auch bei seiner Erzählung von der Kerb en miniature nicht verbergen kann. Auch die sonstigen traditionellen Kerweveranstaltungen sind bereits im Kleinformat festgehalten und warten auf die Veröffentlichung. Denn außer der Werbefahrt fallen weitere Kerweveranstaltungen in Ernstweiler dem Coronavirus zum Opfer: Darunter der Fackelumzug am Samstagabend. „Den gibt es, seit ich ein kleines Kind bin, also seit weit über 25 Jahren. Auch Starkregen hat uns nie vom Fackelzug abgehalten“, erinnert sich Nikolaus. Und auch der sonntägliche Kerweumzug fällt flach. Auch ein Zelt gibt es in diesem Jahr nicht auf dem Kerweplatz am Prinzenpark unterhalb des Ernstweiler Hofes. „Das ist nicht wirtschaftlich zu betreiben bei den Abstandsregeln. Die Kosten für das Zelt bleiben gleich, egal ob 50 oder 300 Besucher drin sitzen.“

Am Samstagabend wird es ein Feuerwerk geben, dessen Beginn Nikolaus im Vorfeld nicht bekannt gibt. Absichtlich. Denn die 24 Straußbuben und -mädchen wollen einen Massenauflauf verhindern. Am Sonntag wird um 15 Uhr die Kerwerede auf dem Kerweplatz – mit Biergarten, Getränkestand, Imbiss – gehalten. Bei trockenem Wetter spielen die „Schwarzen Husaren“ aus Kleinsteinhausen. Das Leberknödelessen, das ebenfalls immer die Ernstweiler Straußjugend angeboten hat, wandert vom Kerweplatz in den Ernstweiler Hof. Veranstalter ist die Firma „Festlich T“, die mit den Straußbuben zusammenarbeitet.