Erneut haben Demonstranten am Saarbrücker Grenzübergang Goldene Bremm am Samstag gegen die Corona-Maßnahmen für Grenzgänger zwischen Frankreich und Deutschland protestiert. Die Demonstranten kritisierten die ihrer Meinung nach zu scharfen Regeln für Grenzgänger, vor allem stören sie sich an den alle 48 Stunden vorgeschriebenen Corona-Tests. Während der Demo, so ein Pressebericht, kam es zu kurzzeitigen Grenzblockaden. Sowohl die französische Gendarmerie sowie die deutsche Polizei waren mit großem Personalaufgebot vor Ort. Zur Demonstration am Saarbrücker Staden - ebenfalls gegen die geltenden Corona-Maßnahmen - kamen am Samstag trotz vorherig ausgesprochenen Verbotes eine kleinere Anzahl Demonstranten. Die Stadt Saarbrücken untersagte die Demo bereits am Freitag, als Grund nannte die Pressestelle das unkooperative Verhalten der Organisatorin sowie deren Aufruf, bei der Demo gegen die geltenden Corona-Verordnungen zu verstoßen.